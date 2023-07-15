Erdoğan: Asıl hedef ülkenin bağımsızlığıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik. 15 Temmuz darbe kalkışmasının asıl hedefi ülkenin bağımsızlığıydı" dedi.

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“Türkiye Yüzyılının Kahramanları” programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

*15 Temmuz’un değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse unutulmasına, unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz.

*15 Temmuz’da milletin azim ve kararlılığıyla kurtardığı o gecede, kimin nerede durduğunu gördük.

*Milli iradenin tankla, topla, tüfekle, sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik.

“HAFIZAMIZA KAYDETTİK”

*FETÖ’cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik.

*15 Temmuz’un 7’nci seneidevriyesinde ilan ediyorum, değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz’un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

*15 Temmuz darbe girişimi Milletimizin, peygamber ocağı olarak gördüğü ordusuyla arasını açmayı hedeflediler.

*15 Temmuz darbe kalkışmasının asıl hedefi ülkenin bağımsızlığıydı.

*15 Temmuz’u anlayamayanlar, bu milletin çapulcuya, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamaz.

*15 Temmuz’u anlayamayanlar, bu milletin çapulcuya, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamaz.