Erdoğan: Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz

İsveç ve ABD'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Biz de değerlendirmemizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenledi.

İSVEÇ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN

Gündemdeki konulara ilişkin olarak gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsveç’in NATO üyeliği konusundaki bir soruya “Batı ‘İsveç, İsveç, İsveç’ diyor. Biz de diyoruz ki parlamentomuz karar vermedikten sonra evet veya hayır dememiz mümkün değil. Öncelikle İsveç’in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Yasayı hazırlamak yetmez, yasayı uygulamak gerekir.” cevabını verdi.

ABD’YE F-16 TEPKİSİ

Türkiye’ye verilen sözlerin tutulmadığını ifade Erdoğan, “Kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa, bunlar görevini yerine getirmiyor demektir. O zaman bize verilen sözler tutulmuyor. Benim parlamentom bu konuda nasıl bir tavır takınır bunu herkes takdir etsin. F-16’larla ilgili ne deniyor Temsilciler Meclisi karar vermeden olmaz. Orada Temsilciler Meclisi varsa burada da parlamento var. Parlamentomuzdan nasıl bir karar çıkar, o parlamentomuzun takdiridir” dedi.

Avrupa Birliği ilişkilere de değinen Erdoğan, “Avrupa Birliği Türkiye’den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği’nin Türkiye’den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz” dedi.