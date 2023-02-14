Erdoğan bir tek onun elini sıktı

Son yolculuğuna uğurlanan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan cenaze namazı muhalefet ve iktidar kanadından birçok ismi bir araya getirdi. Cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan namaz için safta duranlar arasında sadece Muharrem İnce'nin elini sıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP önceki Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için Ankara’da CHP Genel Merkezi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tören düzenlendi. Geniş katılımın olduğu iki törenin ardından Deniz Baykal için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, siyasetçiler, Deniz Baykal'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.

HERKESİ ES GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye gelişi sırasında kendisinden önce saf tutan Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu CHP’li isimlerin önünden geçip kendisi için ayrılan yere geçti. Erdoğan’ın bir tek yanında bulanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile tokalaşması dikkat çekti.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Baykal'ın cenazesi defnedilmek üzere devlet mezarlığına götürüldü.

İlginizi Çekebilir Deniz Baykal Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı