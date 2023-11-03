Erdoğan, bir yabancı lidere daha Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u hediye etti.

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Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi için başkent Astana’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ardından Türkiye’ye dönmek üzere Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’na geçti.

Erdoğan, havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’e “Oltu siyahı” rengindeki Togg hediye etti. Erdoğan ve Tokayev daha sonra bir süre Togg’u inceleyerek sohbet etti.

Özel uçak “TC-TUR” ile Astana’dan Türkiye’ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kazakistan’dan ayrıldı.

Erdoğan’ın daha önce Togg hediye ettiği liderler şunlar:

– Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan

– Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

– Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman

– Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

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