Erdoğan: Bizim ne Alevilik dinimiz var ne Şia dinimiz var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Bay Bay Kemal çıkmış 'ben Aleviyim' diyor. Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Ne Arap'ın beyaza ne de beyazın Arap'a üstünlüğü vardır. Bizim ne Alevilik ne de Şia dinimiz var, bizim sadece İslam dinimiz var" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Manisa’da düzenlenen AKP mitinginde konuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Bay Bay Kemal çıkmış ‘ben Aleviyim’ diyor. Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Ne Arap’ın beyaza ne de beyazın Arap’a üstünlüğü vardır.

*Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim ne Alevilik dinimiz var ne Şia dinimiz var, bizim tek dinimiz var İslam.

*Karşımızda Türkiye’yi bırakın daha ileriye götürmeyi, ülkenin mevcut kazanımlarına bile göz dikmiş bir muhalefet var.

*Muhalefet ülkenin ve milletin güvenliğini, huzurunu, elindeki tüm kazanımlarını tehlikeye atacak pazarlıklara girişmiş durumda.

TOGG KREDİSİ

*Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50’si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak.