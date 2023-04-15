Erdoğan: Bunlar siyasi mevta olacak

Millet İttifakı'nı eleştiren Erdoğan, "Bu gençler bu tokadı öyle indirecek ki seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Bunlar siyasi mevta olacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, iftar sonrası düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı’nı eleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Bunlar Osmangazi’yi bırak bir tahta köprü yapamazlar. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Marmaray’ı, Avrasya Tüneli’ni bunlara rağmen yaptık. Biz Fatih’in torunuyuz.

“YÜRÜTTÜK MÜ YÜRÜTTÜK”

*Fatih karadan yürüttü kadırgaları, biz de dedik ki ‘ecdadımız madem karadan yürüttü biz de denizin altından Marmaray’ı yürüteceğiz’. Yürüttük mü yürüttük.

*Şimdi İstanbul-İzmir 3 saat 15 dakika. İş bilenin kılıç kuşananındır. Onlar laf üretir, biz iş üretiriz iş.

“BU TOKADI ÖYLE İNDİRECEK Kİ”

*Ben gençlere özellikle şunu hatırlatmak istiyorum; bugünün gençleri ellerinin altındaki teknolojinin imkanları sayesinde geçmişini de, bugünü de, onların ciğerini de kendilerinden çok daha iyi biliyor.

*Bu gençler bu tokadı öyle indirecek ki seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Bunlar siyasi mevta olacak.

*14 Mayıs’ta bir kez daha sandıkta aklı selimin galip geleceğine inanıyoruz. İşimize bakıyoruz, asıl gündemimize odaklanıyoruz.

*Seçim sürecinin depremzedelerimizin sıkıntılarını geri plana itmesine asla müsaade etmiyoruz.

EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

*Emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşlarımızın taleplerini karşılayarak en düşük emekli maaşını 7 bin 500’e çıkarttık.

*Bayram ikramiyeleri 2 bin liraya yükselttik. Öğretmenlere ve sağlıkçılarımıza yeni atama müjdesi vererek her kesimden insanımızın refahını arttırmaya çalışıyoruz.

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