Erdoğan, depremzede ailenin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Gaziantep'te ziyaret ettiği depremzede aile ile telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzede Aydın ailesini kaldıkları konteynerde ziyaret edip bayramlaştı.

Ardından Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cep telefonundan arayarak aile ile görüştürdü.

“DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Erdoğan, Ayşe ve Ali Aydın çifti ile kızları Özlem Aydın ile görüşerek bayramlarını kutladı. Erdoğan, “Bayramınızı tebrik ediyorum. Daha çok çalışacağız” dedi. Aydın çiftinin küçük kızları Özlem ile konuşan Erdoğan, Bakan Yerlikaya’dan Özleme kendi adına bayram harçlığı vermesini istedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya, o anlara ilişkin videoyu, Twitter hesabından paylaşarak şunları söyledi;

*Nurdağı Nur-1A Geçici Konaklama Merkezi’mizde kalan depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldik.

*Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, depremzede vatandaşlarımız Ali-Ayşe Aydın çifti ve dünyalar güzeli kızları sevgili Özlem’le telefonda görüştü; bayramlaştı. Artık bu bayram Aydın ailemiz için unutulmaz olacak.

*Amanos Dağları’nın eteklerinde, tarihi İpek Yolu üzerindeki Nurdağı’mız yine eski günlerine dönecek; ticaretin ve bereketin merkezi olacak.

*Nurdağı’nda yaşayan hemşerilerim inşallah kalıcı konutlarına kavuşacak, bayramları bayram gibi yaşayacak. Bunun için canla başla çalışacağız. (DHA)