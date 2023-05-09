Erdoğan: Depremzede öğrencilere devlet üniversitelerinde yüzde 25 ek kontenjan ayırılacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Adana’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, depremzede öğrencilere devlet üniversitelerinde yüzde 25 ek kontenjan ayıracaklarını açıkladı.

Mehmet SERBES

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana İstasyon Meydanı'ndaki mitingine 2 saat gecikme ile katıldı.

Erdoğan, “14 Mayıs akşamı beraber balkon konuşmasını yapmaya var mıyız? Adanalı merttir, yanlışa düşmez, vefası büyüktür. Bu millet akıllıdır, malum kişileri getirmez başa” dedi. Miting alanını dolduranların sayısının 80 bin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millet İttifakı var ya onlar da buradaymış galiba, dün buradaydılar. Ben Adanalı işini bilir diyorum” diyerek şunları söyledi:

“6 Şubat depreminde Adana ile 11 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımı rahmetle yad ediyorum. Şehirlerimizi ayağa kaldıracak inşa ve ihya faaliyetlerini dünyada eşi benzeri görülmemiş hızla yürütüyoruz, enkazları tamamen kaldırdık. 142 bin konutun ve köy evinin inşa sürecini başlatırken 59 binin temelini attık. Bizde icraat var. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacak bunun 319 binini de 1 yıl içinde teslim edeceğiz. Ama biz Adana’da daha kapsamlı bir kentsel dönüşüm planlıyoruz. Muhalefet kentsel dönüşümden anlamaz. Büyük yükün altından ancak biz devlet ve millet el ele vererek kalkabiliriz. Bunu başaracağımıza da yürekten inanıyorum.”

EK KONTENJAN

Erdoğan, deprem bölgesinde lise öğrencilerine devlet üniversitelerinde ek kontenjan vereceklerinin belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerimizde bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Özel üniversitelerin tamamındaki her programda bu öğrencilerimiz için birer kişilik yer tesis edilecektir. Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Deprem illerimizdeki lise öğrencilerimize, kendi illerindeki devlet üniversitelerine yerleşirken genel yerleştirme dışında %25 ilave kontenjan ayırıyoruz. 21 bin 560 öğrencimizin yararlanabileceği bu düzenlememiz gençlerimize hayırlı olsun.

“Biz hep milletimizle yürüdük. Dün milletti vesayetle, terör örgütleriyle tehdit ediyorlardı. Bugünde kendileri gibi düşünmeyen herkesi hesap soracağız diyerek tehdit ediyorlar” diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Kamu görevlilerini tehdit ediyorlar. Bu ülkeye hizmet veren iş adamlarını tehdit ediyorlar. Sanatçıları, sporcuları, sivil toplum kuruluşlarını tehdit ediyorlar. Bunlar iktidarı milletin gönlüne girmede değil zorla elde etmede arayan milli irade düşmanlarıdır. Bunların milletin değerlerine, kazanımlarına tahammülü yok. Öyle kibirliler ki her fırsatta göbeğini kaşıyan adam diyerek, makarnacı diyerek millete hakaret etmekten çekinmezler. Sizler 14 Mayıs’ta bu irade düşmanlarına hak ettikleri dersi sandıkta vermeye hazır mısınız?

“KİMLERE NE SÖZ VERDİĞİNİZİ AÇIKLAYIN”

Yalanla, iftira ile muhalefet yapılamayacağını bunlara bir türlü öğretemedik. Bir yandan cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, makam mevki dağıtıyorlar. Ülkenin kaynaklarını tefecilere peşkeş çekme sözü veriyorlar. Hele bir durun ya? Siz önce kapalı kapılar ardında kimlere ne söz verdiğinizi açıklayın.

Bunlara şunu söylemek lazım, delikanlılık nasıl olur bilmiyorsanız gelin buraya Adanalı kardeşlerim duruşuyla size göstersin. Her gün yeni bir rezilliğine şahit olduğumuz koalisyon masasının böyle bir derdi olmadığını biliyoruz. Kendilerine verdikleri rolü oynuyorlar. Masaya iki belediye başkanı monte etmişler kendi şehirlerine hayırları yok.

Kandil’deki terör örgütünün başları var ya oradan ne yapıyor Bay Bay Kemal’e destek selamları gönderiyor. Onlarla beraber yürüyorlar. Bay Bay Kemal ne diyor selo’yu bırakacağız diyor. Bu ülke hukuk devleti. Hukuk devletinde adalet çalışır. Bu adaletin olduğu yerde sen böyle bir şeyi nasıl söylersin? Bunlar her şeyiyle anarşist. Bizden ayrılanları zaten saymıyorum onlar etkisiz eleman durumunda. Yaptıklarına, söylediklerine bakarken gülmesine gülüyoruz da aslında bu kişinin de kurduğu masanın da durumu pek öyle gülünecek gibi değil.

Başımıza 40 yıllık CHP’li kesildiler. Tarih boyunca Kürt kardeşlerimize en büyük zulmü yapan CHP’ye iktidarı teslim etmek için çalışıyorlar. Kandil’deki örgütün başları var ya oradan bay bay Kemal’e destek selamı gönderiyor.

15 Temmuz’da biliyorsunuz FETÖ’cüler beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Havalimanına indiğimde benim milletim on binler Atatürk Havalimanındaydı. Üzerimizde savaş uçakları uçuyordu. Meğerse Bay Bay Kemal 1,5 saat önce oraya gelmiş sonra ne diyor haberim olsaydı ben beklerdim diyor. Sen oradan belediye başkanının evine gittin. Orada kahveyi yudumlamaya başladın. Sen ne noktada ne biçim insansın ya? Bir gün de bir doğru konuş! Sen ne kadar yalan konuşursan Bay Bay Kemal bil ki benim milletim doğru konuşuyor. Biliyorsunuz önce Bay Kemal'di, sonra Bay Bay Kemal oldu, seçimden sonrada Vay Vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapatılacağı söylenen Adana Şakirnpaşa Havalimanı ile ilgili de şunları söyledi:

“Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılacağını söylüyorlar. Adanalı ne derse o olur. Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Akşam yalan, sabah yalan. Ayrıca Adana'yı Doğu Akdeniz'in en büyük lojistik üssü yapmakta kararlıyız.” (AA)