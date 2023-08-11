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Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i andı

Erdoğan, 6 yıl önce Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.

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Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i andı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos 2017’de Trabzon Maçka’da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Koca yürekli Eren’imizin ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti. Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “İyi ki varsın Eren” notuyla Bülbül ve Gedik’in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.

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