Erdoğan, fırıncıdan şikayetçi oldu

“Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor” sözleri nedeniyle hapsi istenen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakim karşısına çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı davaya katılma talebinde bulundu.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın, katıldığı bir televizyon programı ve sosyal medya hesabında kullandığı ifadeler nedeniyle 11 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava başladı.

DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Cihan Kolivar ve avukatı katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı celse arasında dilekçe sunarak davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Kolivar, ekmek fırınlarının imar yasasına göre küçük sanayi bölgelerinde açılabileceğine ilişkin düzenleme olduğunu ancak İstanbul’da yasa dışı bölgelere doğalgaz bağlatılarak bazı ilçe belediyeleri tarafından kaçak fırın açılmasına müsaade edildiğini ileri sürdü.

Kolivar, “Esenler ve Fatih ilçelerinin belediye başkanları bu konuda dikkatli davrandılar, ruhsatsız fırın açılmasına müsaade etmediler. Bunları daha önce dile getirmiştim, canlı yayında anlatmak istediğim oydu. Süre kısıtlı olduğu için kendimi yeterince ifade edemedim.” dedi.

“BEN POLİTİKACI DEĞİLİM”

Kolivar, Türk milletini aşağılama gibi bir kastının olmadığını, toplum ve millet kavramlarının farklı anlamlar ifade ettiğini belirterek, “Kafama silah dayasalar Türk milletine hakaret etmem. Cumhurbaşkanı’na hakaret etmem söz konusu olamaz, ben de Kasımpaşa’da büyüdüm, Cumhurbaşkanı’nı ve ailesini tanırım. Ben politikacı değilim ki niye hakaret edeyim?” ifadelerini kullandı.

Kolivar, sosyal medya paylaşımındaki “Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar hırsızlar tarafından yönetilmemişti.” ifadesine ilişkin ise ilçe belediyelerinde ruhsatsız faaliyette bulunan ve bu faaliyetlere izin veren memurları kast ettiğini iddia etti.

Sanık avukatı Bilge Çiftçi, müvekkilinin konuşmalarının cımbızlanarak bir kısmının öne çıkarıldığını, mahkemeye sundukları dosyada konuşmanın öncesine ve sonrasına ait görüntülerin yer aldığını kaydetti.

Sanığın dava konusu paylaşımları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türk milletini aşağılamadığının anlaşılacağını dile getiren avukat Çiftçi, müvekkilinin amacının sağlıklı ekmek üretimi yapmak ve fiyat istikrarını sağlanmak olduğunu ifade ederek beraatini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi. Sanık avukatına yazılı beyanlarını sunması için bir sonraki celseye kadar süre veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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