Erdoğan gelecek diye yol kapatıldı, sürücüler isyan etti
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın konvoyu geçecek diye yol iki yönlü trafiğe kapatıldı. Saatlerdir yolun açılmasını bekleyen vatandaşlar duruma isyan etti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bayramın ikinci gününde Gaziantep’te Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerinin teslim törenine katılıyor.
Erdoğan’ın programı öncesi emniyet güçleri birçok güzergahı trafiğe kapattı.
YOL İKİ YÖNLÜ KAPATILDI
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde de Erdoğan’ın konvoyunun geçeceği iddiasıyla yol iki yönlü trafiğe kapatıldı.
İlçede yola çıkan sürücüler kapanan yol nedeniyle mağdur oldu. Saatlerdir yolların açılmasını bekleyen vatandaşlar, durumu korna çalarak protesto etti.