Abone Ol

Erdoğan gelecek diye yol kapatıldı, sürücüler isyan etti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın konvoyu geçecek diye yol iki yönlü trafiğe kapatıldı. Saatlerdir yolun açılmasını bekleyen vatandaşlar duruma isyan etti.

Yayınlanma: 17:55 - 22 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bayramın ikinci gününde Gaziantep’te Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerinin teslim törenine katılıyor.

Erdoğan’ın programı öncesi emniyet güçleri birçok güzergahı trafiğe kapattı.

YOL İKİ YÖNLÜ KAPATILDI

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde de Erdoğan’ın konvoyunun geçeceği iddiasıyla yol iki yönlü trafiğe kapatıldı.

İlçede yola çıkan sürücüler kapanan yol nedeniyle mağdur oldu. Saatlerdir yolların açılmasını bekleyen vatandaşlar, durumu korna çalarak protesto etti.

Meral Akşener Erdoğan'a sordu: Böyle bir ülke olabilir mi?İlginizi ÇekebilirMeral Akşener Erdoğan'a sordu: Böyle bir ülke olabilir mi?Ağır hasarlı binaya Erdoğan’ın posteri asıldıİlginizi ÇekebilirAğır hasarlı binaya Erdoğan’ın posteri asıldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam