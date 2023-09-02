Erdoğan: Hatay’ın kent meydanının inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı yaparak katıldığı Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler hem sözlerini hem de Hatay ile birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu. Bugün temellerini attığımız projelerimizle birlikte Hatay'ın kent meydanının, şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerin unutulmadığını vurguladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de yer aldığı programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantısıyla, Hatay’da 5 bin konut ve iş yerinden oluşan kentsel dönüşüm projelerinin temeli atıldı.

“BEDAVA EV SÖZÜ VERENLER HEM SÖZLERİNİ HEM DİĞER ŞEHİRLERİMİZİN YOLUNU UNUTTU”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* “Depremin üzerinden 209 gün geçmiş olsa da yüreklerimizde açtığı yaralar hâlâ tazeliğini koruyor. Enkazların altında kalarak aramızdan ayrılan hiçbir insanımızı unutmadık unutmayacağız. Depremin ilk günlerinden itibaren bu konudaki hassasiyetlerimizi gösterdik. Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler hem sözlerini hem de Hatay’la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu.

* Biz ise depremzede şehirlerimizi ziyaret ederek hem vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirdik, hem de yürütülen çalışmaları yerinde görme imkanı bulduk. Aynı şekilde şov peşinde koşan deprem turistleri çekip gittikten sonra bile Hatay ile kardeş ilan ettiğimiz 94 belediyemiz, başkanları ve ekipleriyle Hatay halkının yanında olmaya devam etti.

“DEPREMİN YIKTIĞI ŞEHİRLERİMİZİ ALLAH’IN İZNİYLE AYAĞA KALDIRMAKTA KARARLIYIZ”

* “Depremin siyasetini ve istismarını yapanlardan değil depremzedelerimizin acılarını paylaşanlardan, yüreklerine omuz verenlerden olduk. Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret edenlerden değil, siyasi görüşüne bakmadan 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk. Hatay’ımızı en son 28 Mayıs seçimlerinden 1 hafta önce ziyaret etmiş, hem sizlerle dertleşmiş hem de Defne Devlet Hastanesi’ni açmıştık. Birilerinin tek kare fotoğraf üzerinden aleyhinde adeta bir linç kampanyası yürüttüğü hastanemiz, sahadaki zorluklara rağmen o günden bugüne Hataylı kardeşlerimize hizmet ediyor. Diğer sağlık projelerimizin de takibini yapıyoruz. Söz verdiğimiz şekilde inşallah onları da şehrimize kazandıracağız.

* Deprem bölgesini sadece fotoğraflardan görenler, 11 ilimizi etkileyen afetin büyüklüğünü anlamakta zorlanıyor. Özellikle depremin hemen ardından bölgeye yaptığımız ziyaretlerde nasıl bir tabii afetle karşı karşıya kaldığımızı görmüştük. Hatay ve ilçelerinin asrın felaketini yaşadığı tartışma götürmez bir gerçektir. Aynı şekilde devletimizin tüm sıkıntılara rağmen depremin yaralarını sarma konusundaki iradesi ve çabaları da bir başka hakikattir. Ekonomisi ne kadar güçlü olursa olsun böyle büyük bir felaketin altından kalkabilecek ülkelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

* Şu hususun altını çizerek tekrar ifade etmek isterim. Çeşitli zorluklarla, sorunlarla, irademizi aşan bazı hususlarla karşılaşsak da depremin yıktığı şehirlerimizi Allah’ın izniyle ayağa kaldırmakta kararlıyız. Afet bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşma isteklerinin de farkındayız. Biz de bu talep ve beklentileri karşılamak, sizleri bir an önce güvenli ve yeni yuvalarınıza kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kısa süre önce Kahramanmaraş ve Adıyaman’da canlı bağlantı yoluyla binlerce deprem konutunun temelini attık. Aynı sevinci bugün siz Hataylı kardeşlerimizle yaşıyoruz.

“HATAY’IN KENT MEYDANININ, ŞEHİR MERKEZİNİN İNŞASI İÇİN DE İLK KAZMAYI VURUYORUZ”

* Hatay’da 254 bin 195 konut zarar görmüştü. Şu anda Hatay’da 32 bin 600 konut 7 bin 800 köy evi ve depo olmak üzere toplam 40 bin 400 bağımsı bölümün inşası devam ediyor. Bugün bunlara yenilerini ekliyoruz. Toplam 5 bin bağımsız bölümün temellerini atıyoruz. Antakya’da zarar gören Uzun Çarşı’yı ihya etmek için 600 dükkanı, Antakya Atatürk Caddesi’nde yerinde dönüşüm kapsamında konut ve dükkandan oluşan 3 bin 500 bağımsız bölümün Arsuz’da rezerv alanlarda 900 bağımsız bölümün yapımına başlıyoruz. Bugün temellerini attığımız projelerimizle birlikte Hatay’ın kent meydanının, şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz.

* Yerinde dönüşüm projemize Hataylı kardeşlerimizin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Projemize, Hatay merkez ve ilçelerinden toplam 86 bin kişi başvuru yaptı. Proje kapsamında biz hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz. Vatandaşımız da bakanlık desteği ve teşvikiyle evlerini yapacak. Vergi, harç, yapı denetim gibi her türlü masraftan muaf olacaklar. Bakanlığımız ruhsattan meskene kadar tüm süreci denetleyecek. Böylece inşa edilen konutların depreme dayanıklılığıyla ilgili zihinlerde hiçbir soru işareti oluşmayacak.

* Hatay Havalimanı’nın projesi tamamlandı. Kısa sürede yapımına başlıyoruz. Şehrimizin her türlü meselesi gibi, diğer projelerin de yakın takibimde olduğunu bilmenizi istiyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten muhafaza buyursun diyorum. Bu duygularla bir kez daha deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, kalanlara sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum.” (DHA)

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