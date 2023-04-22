Erdoğan: Hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan köy evleri anahtar teslim töreninde konuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Daha önce pek çok depremde, selde, yangında vatandaşlarımızı yeni evleri ile buluşturduk.

*Sanayi siteleri kurarak konutla birlikte istihdamı da gerçekleştireceğiz. Bir kısmı yerinde bir kısmı rezerv alanlarda yürütülecek yılda 300 konutu dönüştürerek İstanbul’da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz.

*Bay bay Kemal’in milletvekili olduğu İzmir’de bunu yaptık mı? Hadi sen de yap. Yapamazsın. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yeni bir kentsel dönüşümün müjdesini milletimiz ile paylaştık.

*Bir kısmı yerinde, bir kısmı rezerv alanlarda yürütülecek bir çalışma ile 5 yılda İstanbul’da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz.

*İstanbul’a belediye başkanı olduğum zaman İstanbul’da susuzluk, çamur vardı. Ümraniye çöplüğünün patlaması neticesinde 39 vatandaşımızın ölümü vardı? Kimdi? CHP.

*Büyükşehirde o vardı, ilçede de o vardı. Biz oraları park bahçe hale getirdik. Bunlara 5 tane koyun teslim edemezsiniz.

ÇİFTÇİLERE SESLENDİ

*Et-süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getiriyoruz. 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik vereceğiz.

*Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz.

*Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz.

*Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlayacağız.

*Afet alanları dışındaki vatandaşlardan kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere ‘İlk Evim’ şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz.

*Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticinin gelirini garanti altına alacak, arz güvenliğini temin edecek, gıdadaki fiyat dalgalanmasının önüne geçeceğiz.

*Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız.

*Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız.

*Et-süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getiriyoruz. 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik vereceğiz.

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