Erdoğan: Hiçbir zaman gençlerimize ‘tıpış tıpış gideceksiniz’ demedik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir zaman gençlerimize 'tıpış tıpış gideceksiniz, şöyle davranacaksınız' demedik. Hayatın her alanında gençlerimize destek olmanın gayreti içinde olduk. Bunun içinde eğitimi önceliklerimizin en başına aldık" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen “Gençlik Buluşması” isimli programında konuşan Erdoğan'ın ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

– “Hiçbir zaman gençlerimize ‘tıpış tıpış gideceksiniz, şöyle davranacaksınız’ demedik. Hayatın her alanında gençlerimize destek olmanın gayreti içinde olduk. Bunun içinde eğitimi önceliklerimizin en başına aldık.

EKONOMİ MESAJI

– Son yıllarda ekonomi ve sosyal yapımızı tahrip üzerinden yürütülen kampanyaları akamete uğratacağız.

“21 YILDA YAŞANANLAR BİR MİLLİ MÜCADELE ÖRNEĞİ”

– Terör örgütü mensuplarının; aydın, akademisyen, gazeteci, siyasetçi kisvesine bürünmüş nice 5’inci kol elemanlarının tuzaklarıyla boğuştuk. Sadece AK Parti’nin iktidarda olduğu son 21 yılda yaşadıklarımız bile başlı başına bir milli mücadele örneğidir.

MUHALEFETE TEPKİ



– Utanmadan, sıkılmadan yüzde 52’lik oranı bile; ‘Yüzde 52 ile kazanmak, kazanmak değildir’ bunu söyleyecek kadar da bunlar arsız. Bu çapsızların sadece varlıklarının değil sözlerinin de bir hükmü kalmadığı için biz kendi işimize bakıyoruz.”