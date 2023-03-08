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Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Erdoğan ile Bahçeli bugün Saray'da bir araya geldi. Görüşmenin, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından yapılması dikkati çekti.

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Erdoğan ile Bahçeli görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından siyaset gündemi hareketlendi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

İki lider arasındaki görüşme saat 14.00'te Saray'da gerçekleşti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Saray'daki son görüşme 16 Şubat'ta gerçekleşti. Erdoğan ile Bahçeli son olarak 28 Şubat'ta depremden etkilenen Kahramanmaraş ve Malatya'yı birlikte ziyaret etmişlerdi.

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