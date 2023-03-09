Erdoğan ile görüşen Destici’den seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz, devletimizi, ülkemizi, milletimizi, ittifakımızı önceliyoruz, daha sonra partimizi önceliyoruz. Dolayısıyla bizim burada bir problemimiz yok, bir anlaşmazlık yok. Uyumlu bir şekilde ittifakımız, çalışmalarımız devam ediyor. Heyetlerimiz daha önce 3 görüşme yapmışlardı. Tekrar bir araya gelecekler ve inşallah son noktayı koyacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti. AKP Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.

Kabulde AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ile BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP Genel Başkan Yardımcıları Mikail Şahan ve Ahmet Yelis de hazır bulundu.

Kabul sonrası AKP Genel Merkezi’nden ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulunan Mustafa Destici, BBP’nin, Cumhur İttifakı’nın bir parçası olduğunu ve bunda bir tereddütlerinin bulunmadığını vurgulayarak, seçimlerde de Cumhur İttifakı ile olacaklarını, her iki seçimi de kazanacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP heyeti ile güzel, faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Destici, bu görüşmenin birinci gündem maddesinin, 11 ili etkileyen deprem afeti olduğunu aktardı.

“CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?” SORUSUNA YANIT

Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları, tespit ve önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuklarını belirten Destici, deprem bölgesinde ciddi bir toparlanmanın olduğunu ifade etti.

Destici, deprem bölgelerinde hükümetin, devletin, bakanların sahada olduğunun, bütün kurumların işbirliği içinde bulunduğunun altını çizerek, “Bizim de BBP ve Alperen Ocakları Vakfı olarak hem arama kurtarma ekiplerimiz hem yardım ekiplerimiz ilk günden beri sahadalar. Tüm yaralar sarılana kadar devletimizle biz de hep birlikte sahada olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“DSP’nin Cumhur İttifakı’na katılması söz konusu. Cumhur İttifakı genişleyecek mi?” sorusu üzerine Destici, “Cumhur İttifakı’nın ilkeleri, nedir o ilkeler? Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler, elbette ki Cumhur İttifakı’na dahil olabilirler.” yanıtını verdi.

“İTTİFAKA KATILIM KONUSUNDA İSİM GÜNDEME GELDİ Mİ?”

“Bugünkü görüşmede ittifaka katılım konusunda isim gündeme geldi mi?” sorusunu Destici, “Mutlaka. Gündemdeki bütün meseleleri konuşma fırsatı bulduk. Şu anda bunların detayını paylaşmam çok doğru olmaz” diye cevapladı.

“BBP, kendi amblemiyle mi seçimlere girecek?” sorusu üzerine Destici, şunları kaydetti:

* “Bizim kararımız, arzumuz, istiğimiz kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla seçime katılma noktasında. Bir diğer husus da Cumhur İttifakı’na özellikle Cumhurbaşkanlığı ayağında seçimlere en yüksek katkıyı sağlamak için bunu arzu ediyoruz. Güzel, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik.

* Biz, devletimizi, ülkemizi, milletimizi, ittifakımızı önceliyoruz, daha sonra partimizi önceliyoruz. Dolayısıyla bizim burada bir problemimiz yok, bir anlaşmazlık yok. Uyumlu bir şekilde ittifakımız, çalışmalarımız devam ediyor. Heyetlerimiz daha önce 3 görüşme yapmışlardı. Tekrar bir araya gelecekler ve inşallah son noktayı koyacağız.”

“Tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yapacak mısınız? Bu ne zaman olacak?” sorusuna Destici, “Şu anda belirlenmiş bir tarih yok. Biz, ne zaman Sayın Cumhurbaşkanı’mızla görüşme arzu edersek, Sayın Cumhurbaşkanı’mız hep olumlu karşılamıştır. Bu konuyu hep önemsemiştir, nezaketli davranmıştır. Aynı şekilde, kendileri de bizi ne zaman davet etmişlerse biz gelmişizdir. Dolayısıyla bizim o konuda bir problemimiz yok” yanıtını verdi. AA

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