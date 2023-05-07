Erdoğan: Salı günü zam oranını açıklayacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu. Erdoğan, "Salı günü kamu işçileri zam oranını açıklayacağız" dedi.

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‘Büyük İstanbul Mitingi’nde halka seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

*Sizinle beraber tekrar yollardayız. 14 Mayıs’ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Dün Maltepe’delermiş. Şimdi resmi rakamı getirdiler bana resmi rakam 1 milyon 700 bin.

*İHA’ları ve SİHA’ları bunlara gömdürmeyeceğiz. Benim milletim 14 Mayıs’ta bunlara gereken cevabı verecek. Ben size inanıyorum. Siz tamam derseniz bu iş bitmiştir.

ATATÜRK HAVALİMANI AÇIKLAMASI

*Atatürk Havalimanı bizim için sadece eskiden gelip geçtiğimiz, seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değildir. Bu alan havacılık alanındaki teknolojik hamlesinin başladığı, sonra tek parti CHP’si tarafından bitirildiği yerdir.

*Bunların bu ülkede dikili taşı yok, dikili ağacı yok. Onun için benim milletim 14 Mayıs’ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir.

*Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle beraber gezen Kılıçdaroğlu’na biz vatanı böldürtmeyeceğiz.

ZAM ORANI AÇIKLAMASI

*Eser ve hizmet yarışımızı muhalefetle değil, kendi kendimizle yapıyoruz. Dünyada herkes faizi yükseltirken biz düşürüyoruz. Çünkü istiyoruz ki yatırımcı yatırım yapsın.

*Öte yandan salı günü kamu işçileri zam oranını açıklayacağız.

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