Erdoğan: Lüks, şatafat ve israf alıp başını gitmişse…

G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir tarafta 735 milyon kişi açlıkla mücadele ederken, diğer tarafta lüks, şatafat ve israf alıp başını gitmişse burada çok ciddi bir sorun var demektir. Sorunlarımızın sebebi kaynak kıtlığı değil, merhamet eksikliğidir. Türkiye olarak biz bu adaletsizliklere itiraz ediyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gerçekleştirilen 18’inci G20 Liderler Zirvesi’nin sona ermesinin ardından bir basın toplantısı düzendi.

“İnancımız, kültürümüz ve kökenimiz ne olursa olsun hepimiz 8 milyarlık büyük insanlık ailesinin birer ferdiyiz.” diyen Erdoğan dünya kaynaklarının adaletsiz paylaşımına dikkat çekti.

“735 MİLYON KİŞİ AÇLIKLA MÜCADALE EDERKEN…”

Sorunlarımızın sebebi kaynak kıtlığı değil, merhamet eksikliği olduğuna dikkat çeken Erdoğan şunları kaydetti:

“Bir parça ekmek ve su bulamadıkları için çocukların öldüğü, her yıl on binlerce umut yolcusunun çöllerde hayatını kaybettiği, denizlerimizin hızla devasa bir mülteci mezarlığına dönüştüğü, savaşlar ve çatışmalar dolayısıyla milyonların evlerini terk ettiği, onca retoriğe rağmen insan hayatının giderek değersizleştiği, ezcümle hemen yanı başımızda yürek parçalayıcı trajedilerin yaşandığı bir dünyada, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz.

“TÜRKİYE OLARAK BİZ BU ADALETSİZLİKLERE İTİRAZ EDİYORUZ”

Erdoğan, gelinen noktada Afrika’dan Asya’ya milyarlarca insanın bir avuç elitin keyfi ve refahı için çok kötü şartlarda çalıştığını ve ter döktüğünü kaydederek, “Bu ne adildir ne insanidir ne de vicdanidir. Sorunlarımızın sebebi kaynak kıtlığı değildir, merhamet eksikliğidir.” dedi.

Türkiye olarak bu adaletsizliklere itiraz ettiklerini vurgulayan Erdoğan, “Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Milli gelire oranla dünyanın en fazla yardım yapan ülkesiyiz. Ülkemize sığınan 4 milyonu aşkın mazlum ve mağdura sahip çıkıyoruz. Suriye’nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleyerek, bu bölgede kardeş ülkelerin desteğiyle kalıcı konutlar inşa ederek, eğitimden güvenliğe her alanda ihtiyaçları gidererek, insanları göçe zorlayan asıl nedenleri kaynağında ortadan kaldırıyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan, şimdiye kadar 600 bine yakın Suriyelinin güvenli, gönüllü, insan onuruna yakışan bir şekilde vatanına geri döndüğünü, projelerinin hayata geçmesiyle de bu sayının daha da artacağını dile getirdi.