Erdoğan ‘Mülakat kalkacak’ dedi, MHP’li belediye dinlemedi

Çorum’un MHP’li İskilip Belediyesi memur alımı yapmak için ilan verdi. Başvuru yapan ve 60 puanın üzerindeki adaylar açıklandı. Ancak aranan kriterleri karşılayan ve yüksek puanı olan Ahmet Özçelik, sözlü sınava girecek olanların listesinde yer almadı.

İsmail AKDUMAN

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Çorum'un İskilip ilçe belediyesi, geçtiğimiz Haziran ayında KPSS'den 60 ve üzeri puan alanların başvurabileceği boş 5 memur kadrosu için ilan verdi.

İlana başvuranlar KPSS puanına göre sıralanarak İskilip Belediyesi internet sayfasında yayınlandı.

Ancak, postayla başvuru yapan ve KPSS'den 77.22 puan alan İstanbul'da yaşayan Ahmet Özçelik, listede adını göremedi.

Ortada bir yanlışlık olduğunu düşünen Özçelik, durumu e-posta ile belediyeye bildirerek düzeltilmesini istedi.

Gelen cevapta ise Özçelik'e ‘e-posta ile taleplerinizi iletin’ denildi. Zaten e-posta ile konuyu bildiren Ahmet Özçelik şaşkına döndü.

“ALACAKLARI KİŞİLER BELLİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinde mülakatı kaldıracağını söylediği, ancak kurumların buna uymadığını belirten Ahmet Özçelik, “İadeli taahhütlü posta yoluyla istenilen evrakları tam ve eksiksiz olarak gönderdim. Belediye tarafından 14.06.2023 tarihinde alındı belgesi tarafıma gönderildi. KPSS puanım 77.22 olmasına rağmen ve açıklanan listede ikinci sırada olmam gerekirken, adımın yer almadığını gördüm. Durumu belediyeye e-posta ile bildirdim. Buna rağmen bana verdikleri cevapta taleplerimi e-posta ile bildirmem istendi. Beni böyle oyaladılar ve 1 Ağustos'ta yapılan sözlü sınava giremedim. Alınacak olanlar sanırım önceden belli ki şehir dışından başvuranları eliyorlar” dedi.

9 MECLİS ÜYESİ, BAŞKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

2021 yılında MHP'li ve AKP’li 9 meclis üyesi, MHP'li Belediye Başkanı Ali Sülük’ün hakkında belediyede yapılan iş ve işlemler ile belediyeye bağlı olan işletmeler mezbaha, marangozhane, düğün salonu, aşevi, tamirhane gibi birimlerde yapılan işlerle ilgili olarak yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları olduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

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