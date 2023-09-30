Erdoğan, nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, nikah şahidi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan’ın oğlu Usame Erdoğan’ın nikah törenine, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.
Nikah şahitliği yapan Erdoğan çifti tebrik ederken, evlilik cüzdanını geline verdi.
Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da yer aldı. (AA)