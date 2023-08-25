Erdoğan: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 3 ayda şahit olduklarımız, muhalefetin içler acısı perişan halini gözler önüne sermiştir. Bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitesinin ne de böyle bir niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Dertlerinize derman üretecek yine biziz" dedi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 952’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'e geldi. Erdoğan, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'ndan helikopterle Bitlis Eren Üniversitesi’ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış törenine katılmak üzere Eren Tekstil önündeki tören alanına geçti.

‘DERTLERİNİZE DERMAN ÜRETECEK YİNE BİZLERİZ'

Eren Tekstil ve BETAV Bal Paketleme tesislerinin toplu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirdi.

Erdoğan, “Son 3 ayda şahit olduklarımız muhalefetin içler acısı perişan halini gözler önüne sermiştir. Bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitesinin ne de böyle bir niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Dertlerinize derman üretecek yine biziz” dedi.

Erdoğan, 12,5 milyar lirayı bulan kamu ve özel sektör yatımlarının açılışını yaptıklarını vurgulayarak, “Bu yatırımlar arasında İl Özel İdaremizden Belediyemize, Milli Eğitimden, Müftülüğe, Karayollarından, Devlet Su İşlerine kadar tüm kurumlarımızın hizmet ve projeleri bulunuyor. Böylece kamu yatırımı olarak 75 kalem eser ve hizmeti bugün resmen Bitlis’imizin istifadesine sunmuş oluyoruz. Ayrıca Bitlis Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 bin kardeşimize istihdam oluşturan 34 firmamızın resmi açılışını yapıyoruz” dedi.

‘3 BİN 600 DEN FAZLA KARDEŞİMİZ İŞ İMKANINA KAVUŞACAKTIR'

Yapılan yatırımlarla birlikte yaklaşık 3 bin 600 kişinin iş imkanına kavuşacağını belirten Erdoğan, “Özellikte tekstil alanında Bitlis tüm bölgenin üretim merkezi haline geliyor. Toplam yatırım miktarı 4,5 milyarı geçen 12 üretim tesisimizi de bugün devreye alıyoruz. Bu fabrikalarımız sayesinde 3 bin 600 den fazla kardeşimiz iş imkanına kavuşacaktır. İş dünyasına hep yeter ki siz üretin yeter ki çalışın yatırım yapın biz sizi asla yalnız bırakmayız. Bu sözümüzün gereğini he zaman yaptık yapamaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde bu yatırımlara ve fabrikalara yenileri eklenecektir” diye konuştu.

‘İLLERİMİZ VE BÖLGELERİMİZ ARASINDA AYRIM YAPMAYIZ'

“Son 21 yılda Bitlis’e, toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık” diyen’ Erdoğan,

şöyle konuştu:

-Konuşurken icatlarımızla konuşuruz. En önemli referans kaynağımız, eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. Nasıl vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyorsak, illerimiz ve bölgelerimiz arasında asla ayrım yapmayız.

-İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e hizmet götürürken, Muş’u, Bitlis’i, Şırnak’ı ihmal etmiyoruz. Batıdaki vatandaşlarımız hangi imkanlardan faydalanıyorsa, buradaki vatandaşlarımız sahip olması için çalıyoruz.

-Bu anlayışla son 21 yılda Bitlis’e, toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde toplan 2 bin 690 adet yeni derslik inşa ettik. 2 bin 900 kişi kapasiteli yükseköğretim yurt binası açtık. 19 adet spor tesisi kazandırdık.

-Bitlis’te 5 adet millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan 2'sini hizmete sunduk, 3’nün inşası devam ediyor.

-İnşallah seneye hizmete açacağız. Kentsel dönüşümde 328 adet konut, 938 adet iş yerinin de dönüşümünü gerçekleştirdik.

-İktidara geldiğimizde atık su artıma tesisi yokken bugün 4 tesisle hizmet veriyoruz. Bitlis’e 1 baraj, 2 gölet, 5 sulama tesisi, 1 hidroelektrik santrali, 45 taşkın kloruma tesisi ve 1 içme tesisi olmak üzere toplam 55 tesis inşa ettik.

‘TERÖR TEHDİDİNDEN ARINDIKÇA YENİ YATIRIMLAR ARTACAK'

-Hükümetlerimiz döneminde Bitlis’e toplam 1,2 milyar lira tarımsal destek sağladık. Toplam 40 bin dekar araziyi sulamaya açtık.

-Bitlis, Ahlat Güroymak ve Tatvan’a doğal gaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Adilcevaz ve Hizan'a da doğal gaz arzını sağlamayı planladık. Bitlis’in de içinde olduğu bölgemiz, terör tehdidinden arındıkça yeni yatırımlar gelecek, kalkınma hamlesi daha da artacak”

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 952’nci yıl dönümü etkinliklerinin yapıldığı Ahlat ilçesine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ilk olarak Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve bakanlarla birlikte mezarlıkta dua eden Erdoğan, daha sonra da törenlerin yapıldığı millet bahçesi içerisinde bulunan 1071 Sultan Alparslan Otağı’ndaki tören alanına geçti. (DHA)