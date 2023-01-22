Erdoğan: Paris metrolarının damlarından sular akıyor

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te metrolarda damdan sular aktığını öne sürdü.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, yine CHP’yi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

– Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane’den İstanbul Havalimanı’na 24 dakikada ulaşılabilecek. Metro hattımızı söz verdiğimiz şekilde İstanbul’un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi birden kullandık. Devam eden projeler tamamlandığında İstanbul’un raylı sistem ağını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacağız.

FAZLA BİR ŞEY BEKLEMİYORUZ

– Ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul’dan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberi var. Kağıthane’ye ‘kağıttepe’ diyenlerden, Paris’i bildikleri kadar İstanbul’u bilmeyenlerden fazla bir şey beklemiyoruz.

– Bunlar Türkiye’yi de İstanbul’umuzu da tanımıyorlar. Kendi ülkelerinde tamamen yabancı turist gibi yaşıyorlar. Biz onlara rağmen İstanbul’un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz.

– İstanbul’a Belediye Başkanı olduğumuzda “Ne kandıranlardan, ne de kandırılanlardan olacağız” demiştik. Sevdamız, aşkımız İstanbul’a karşı her zaman samimi olduk. Fatih’in emaneti bu şehre mahçup olmaktansa gerekiyorsa can vermeyi tercih ederiz.

BİR AY ÜCRETSİZ

– Bunlar Boğaz’ın altından Marmaray’ı geçirebilirler miydi? Bir tanesi ” Bunda sürücü yok muydu?” diyor. Bir diğeri de “Bunları galiba Paris’te yapmışlar” diyor. Paris’te metrolarda damdan sular akıyor sular. Bizim metrolar pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok.

Erdoğan, konuşmasının sonunda metronun bir ay boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.