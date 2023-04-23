Erdoğan: Projemizi engellemeye çalıştılar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Son dönemde, dışarıdan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla imalatına da başladık" dedi.

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Yani Altay Tankı teslim töreninde konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Kara aracı alanında neredeyse bütün ihtiyaçlarımızı yerli ve milli kabiliyetlerle karşılar hale geldik.

*Aynı şekilde muhtelif tip ve özellikte hafif ve orta sınıf insansız kara aracını, güvenlik güçlerimizin hizmetine verdik.

*Son dönemde, dışarıdan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla imalatına da başladık.

*Projemizi engellemeye çalıştılar, maruz kaldığımız engellere rağmen yılmadık.

*Artık NATO üyesi ülkelere de platform üretir hale geldik.

“ÇOK ÜSTÜN KABİLİYETLERE SAHİP”

*Yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz.

*Yeni Altay tankımız 10 yıl önce ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahiptir.

*Türkiye artık bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alan, ürünleri birçok ordu tarafından kullanılan tedarikçi bir ülke konumuna gelmiştir.

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