Erdoğan Reisi ile görüştü: Garantör olmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi için bulunduğu Özbekistan'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16’ncı Zirvesi, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te başladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ev sahipliğinde düzenlenen zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi. Zirvede konuşan Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasında 11 bine yakın sivilin öldürüldüğüne dikkati çekti. Erdoğan “Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız” dedi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

– Akan kanın durması noktasında, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş çok çok önemli. Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok ama çok mühim. Hatırlayın Charlie Hebdo olayında 25 kişi öldürülmüştü. Dünya liderleri Paris'te hep birlikte yürüyüş yaptılar. Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü; dünya sessiz. Başta Amerika, Batı… Hep birlikte sessizler. Çocuk ve kadın; bunları her gün televizyonlarda izliyoruz. Burada özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak hep birlikte, Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek ne zaman yükselteceğiz.

“İSRAİL’E DÖNÜK BASKI ARTIRILMALI”

Erdoğan ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı:

– Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ile Türkiye-İran ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölge ve dünya barışına hizmet edeceğini belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, düzenlenecek olağanüstü zirvede adil bir çözüme ulaşmak için gayret sarf etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin garantör sorumluluğunu alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizen Erdoğan, İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi. (AA-ANKA)

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