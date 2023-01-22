Erdoğan 10 Mart’ta seçim kararını açıklayacak

Bursa'da konuşan Erdoğan, 2023 seçimleri için net tarih verdi ve, "İnşallah 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde siz gençlerle yol arkadaşlığı yapmamızı nasip eden rabbime hamd ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, 10 Mart'ta seçim kararını açıklayacağını belirtti.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da gençlerle buluştu. Burada konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Gençlerimizle her bir araya gelişimizde sizlerin sevgisine, enerjisine, coşkusuna, vizyonunuza şahit oldukça geleceğimize daha büyük bir umutla bakıyoruz.

*Bazıları diyor ki ‘Bu enerjiyi nereden buluyorsun?’ İşte enerji burada. Farklı bir yerde aramaya gerek yok. Bu tablo aynı zamanda bize, sizlere miras bırakacağımız Türkiye Yüzyılı’nın inşası için daha çok çalışmamız, daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini hatırlatıyor.

*İnşallah 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum.

*Sizlerin sayesinde aradan 40 yılı aşkın vakit geçmiş olsa da geçmiş dönemlerimizdeki heyecanı hatırlatıyor, aynı duyguları tekrar yaşıyoruz.

“ESKİ TÜRKİYE…”

Gençlik yıllarında, Türkiye’nin meselelerinin çok başka olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “O eski Türkiye’nin imkanları da çok başkaydı. Şimdi 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısının üzerinde her alanda dünya ile yarışmaya hazır bir gençlik görüyoruz. Halbuki bizim gençliğimiz üç ‘Y’ ile kuşatılmıştı: Yasaklar, yokluklar, yoksulluklar. Kavgalarla dolu bir Türkiye’de geçti bizim gençliğimiz. İleride ülkemizin yakın siyasi tarihi vicdanlı bir değerlendirmeyle yazıldığında bu iki dönem arasındaki fark çok daha iyi anlaşılacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

GENÇLERE OY ÇAĞRISI

Erdoğan, ilk defa oy kullanacak gençlerle ilgili olarak, “Bugün önümüzdeki seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz gençlerimizden beklentimiz elinizin altındaki imkanlarla dünyayı ve ülkemizi en iyi, en doğru şekilde okumanızdır. Maziden atiye sağlam bir köprü kurmadan, bu okumayı güçlü bir şekilde yapmadan, nerede bulunduğumuzu özellikle nereye gideceğimizi de bilemeyiz. Biz her konuda olduğu gibi, bu hususta da siz gençlerimize güveniyoruz. Birileri gibi gençlerimizi iradesi ipotek altında tutulacak vitrin süsü, konu mankeni olarak asla görmedik, görmüyoruz.” diye konuştu.

“BURAYA GÖKTEN ZEMBİLLE İNMEDİK”

AKP’yi kurarken, Türkiye’nin gerçek anlamdaki ilk gençlik kolları teşkilatlanmasını AK Parti bayrağı altında yaptıklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda genel başkanlar arasında öyle siyasette gençlik kollarından çıkıp gelen bir başkası yok. Sadece bu kardeşiniz var, başkası yok. Biz buraya gökten zembille inmedik. Merdivenleri basamak basamak çıkarak geldik. Bunların bir kısmı kasetle geldi, bir kısmı farklı yerden siparişle geldi. Bizim böyle bir durumumuz yok. Biz, meydanlardan gümbür gümbür esinlenerek geldik.” ifadelerini kullandı.

“CHP NEDEN ADIM ATMADI?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

*Sizlerin yaşlarında, gençlik kollarında ilk görev alan nesil şimdi bakan, milletvekili, genel başkan yardımcısı, belediye başkanı, bürokrat, iş insanı olarak gösterdikleri başarıyla bizleri gururlandırıyor.

*İnşallah önümüzdeki yıllarda sizlerle de aynı gururu biz yaşayacağız. Şimdi genel başkanınız olarak, cumhurbaşkanınız olarak gençlerimize güvendiğimiz için, gençler bunu çok iyi işlemeniz lazım. Seçilme yaşını ne yaptık?

*Önce 25’e, ardından ne yaptık, 18’e düşürdük. Kanunlarımıza göre reşit sayılan her bir gencimizin sadece seçme değil, seçimle gelinen görevlerde de sorumluluk alabilmelerini biz sağladık. Gençler biz size güvendik.

*Bu CHP’si filan bunlar niçin bu adımları atmadılar? Niçin bunlar gençlerin önünü açmadılar? Ama biz güvendik. Niye? Çünkü biz şuna inanıyorduk: ‘Fatih 20 yaşında bir çağı kapatıp bir çağı açtığına göre, onun torunları olarak bizler de aynısını yaparız.’ dedik. Ve oldu mu? Oldu. Onlar kadırgaları karadan yürüttüler. Bunlar anlamaz ha anlamaz. Yahu bunca zamandır bu ülkede siyaset yapıyorsunuz.

*Denizin altından siz metro yaptınız mı? Bu metroyu kim yaptı? Biz yaptık. Avrasya Tüneli’ni kim açtı? Biz açtık. Hani gücünüz yetiyorsa, bir de siz yapsaydınız. Biz Haliç’i temizledik, bunlar Haliç’i doldurdular.

Yahu bunlarda temizlik diye bir şey yok. Bunlarda ‘Böyle kalkıp da dünyaya örnek gösterilecek bir şey yapalım.’ böyle bir dert yok, çünkü bunlar dertli değil. Biz dertliyiz dertli. Neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız.”

” ‘KONUŞ’ DEYİNCE KONUŞACAK KUKLA BİR ADAY ARIYORLAR”

Erdoğan, Bursa’yla ilgili olarak, “Şu Bursa’yı nereden, nereye getirdik? İstanbul’dan gel, Bursa’dan geç, İzmir’e yönel 7-7,5 saatte olan bu güzergahı biz 3 saate indirdik. Bay Kemal, artık seni yormuyoruz görüyorsun. Yani, 7-7,5 saatte gittiğin bu yolu 3 saate indirdik daha rahat gidebilesin diye ama İzmir’e uğradığın da yok.” diye konuştu.

Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçtiği dönemi hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

*Ülkemizde çok partili siyasi hayata geçildiğinde kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız ‘Oy namustur.’ dediler. Siyasi iradelerine, sandığa canları pahasına sahip çıkmışlardı.

*Bugün olduğu gibi o dönemde de insanımızı ‘Gel’ deyince gelecek, ‘Git’ deyince gidecek, ‘Şuraya oy ver’ deyince verecek güruh olarak gören çarpık bir zihniyet vardı. Tek parti, faşizmi, artı bu zihniyet, aday olarak milletin karşısına çıkardığı kendi mensuplarına bile aynı muameleyi göstermekten çekinmediler.

*Şimdi kendilerine ‘Gel’ deyince gelecek, ‘Sus’ deyince susacak, ‘Konuş’ deyince konuşacak kukla bir aday arıyorlar. Bulamıyorlar. Dertleri, milletimizin namusu olarak gördüğü oylarla ülkeyi yönetecek sizlerin geleceğini inşa edecek bir cumhurbaşkanı çıkarmak, milletvekili seçmek değil.

*Bunların tek dertleri, her biri diğerinden hazzetmeyen, sayısının 6 mı, 10 mu olduğunu bilemediğimiz masa ortaklarının çıkarlarına göre hareket edecek bir isim bulmaktır.

“10 MART’TA AÇIKLAYACAĞIM”

*Tarihi 10 Mart’ta açıklayacağım. Seçim için sonra 60 gün süre var, YSK değerlendirecek.

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