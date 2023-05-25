Erdoğan: Sinan Oğan Cumhur İttifakı’nın elemanı gibi çalışıyor

Katıldığı canlı yayında konuşan Erdoğan, Sinan Oğan'ın kendisini desteklemesiyle ilgili, "Sinan Bey'in katılımında pazarlık yok. Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışıyor" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı.

Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi’nde Sinan Oğan’ın kendisine yaptığı destek açıklamasına değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN BİR ELEMANI GİBİ…”

*Sinan Bey’in bize katılımı herhangi bir pazarlıkla ilgili değil. Şu anda Cumhur İttifakı’nın bir elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda, önemli bir gelişme, taban bu yapıyı görünce Antalya gibi bir yerde çok daha farklı yaklaşımı olacaktır.

*Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katıldı, ardından da Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı almıştır, herhangi bir pazarlık yok, benim yapımda böyle bir şey yok.

*Kılıçdaroğlu’nun yapısında olan bir şey bu, toplamı 1 puan etmeyenlere 40 vekil verdi, kendi partisini adeta eritti.

*Pazar gününden itibaren oralar karışacak, kendi tabanı bunun hesabını soracak, ortaklar içerisinden de bazı kopuşlar olacak, detayına girmeyeyim.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın izlettiği montajlı videoya mahkemeden erişim engeli

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Senin bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!