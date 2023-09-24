Erdoğan sporda: Ver ver, faul var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen görüntüleri eski bakan Mustafa Varank tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Erdoğan, oyun sırasında eski futbolcu Alpay Özalan'a "Ver ver, faul var" diyor.

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Eski bakan ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basketbol oynarken çekilen görüntülerini paylaştı.

Varank’ın Twitter (X) hesabından, “Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!” notuyla paylaştığı videoda Erdoğan’ın değişik günlerde oynadığı basketbol maçları yer aldı.

Erdoğan’ın kondisyon bisikletinde ısınmasıyla başlayan görüntülerde, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Mustafa Varank, Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan’ın yer aldığı görülüyor.

Erdoğan, eski futbolcu Alpay Özalan’a “Ver ver, faul var” diyor.

Erdoğan’ın faul konusunda uyardığı Özalan, “Tereyağından kıl çeker gibi aldım” yanıtını veriyor.

Başka bir görüntüde ise eski milli güreşçi Yerlikaya’ya “Hamza sen faul yaptın mı?” diye soruyor. Yerlikaya da “Topu çektim efendim. Bir şey yapmadım” yanıtını veriyor.

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