Erdoğan temelini atmıştı… İşçiler iş bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde miting için Samsun’a geldiğinde, temelini attığı Tekkeköy ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin inşaatında çalışan işçiler 2 aydır maaşlarını alamadıklarını ileri sürerek iş bıraktı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Samsun, Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.

SEÇİM ARİFESİNDE, GECE YARISI TEMELİ ATMIŞTI

İhalesi 30.07.2018 tarihinde 126 milyon 900 bin lira bedelle yapılan 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi’nin temelini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 seçimleri öncesi miting için geldiği Samsun’dan dönerken, gece yarısı ilçeye uğrayarak attı.

ERDOĞAN VATANDAŞLARIN ÖNÜNDE “BİTİRİLME SÖZÜ” ALDI

Erdoğan, 750 günde tamamlanması planlanan hastane için müteahhit firmadan 600 günde bitirilmesi için de vatandaşların önünde söz aldı.

Önce yer tahsisinde sorunla karşılaşan hastanenin daha sonra temellerinde de bazı sorunlar yaşandı.

Bir süre sonra inşaat tamamen durdu. 2022 yılının sonlarına doğru ise çalışmalar yeniden başladı.

SEÇİM ÖNCESİNDE ESKİ BAKAN 2024’DE BİTECEK DEMİŞTİ

14 mayıs seçimlerinde Samsun’dan Milletvekili adayı gösterilen eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş, seçim çalışmaları sırasında ilçeye yaptığı ziyarette hastane hakkında da bilgi almış ve hastanenin 2024 yılı içerisinde tamamen biteceğini açıklamıştı.

Ancak, hastane inşaatında çalışan işçiler 2 aydır maaşlarını yüklenici firmadan alamadıkları için iş bıraktı.

Yaklaşık 70 işçi, alacaklarının ödenmemesi halinde çalışmayacaklarını belirterek, inşaat alanından ayrıldı. Bitirilmesi için 600 günlük takvim açıklanan hastane yine yarım kaldı.

İlginizi Çekebilir CHP'li başkan 'vicdansızlık' deyip duyurdu: EYT'de AKP'lilere torpil isteği