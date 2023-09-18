Erdoğan: Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için fırsat penceresi açıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “gerekirse Avrupa Birliği (AB) ile yolların ayrılabileceğini” söylemesinin ardından yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan, “İçinde bulunduğumuz kritik dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Erdoğan’ın burada yaptığı açıklamalardan öne çıkan ifadeleri şöyle:

“Rusya Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barışın tesisi için diyalog ve diplomasiye öncelik vermeyi sürdüreceğiz.

SAVUNMA İHRACATI

Gizli açık kısıtlamalara rağmen savunma sanayisinde küresel oyuncu haline geldik. 2023'ün ilk yarısında savunma ihracatı 2 milyar 400 milyon dolara ulaştı.

“TERÖRİSTLE MÜZAKERE OLMAZ”

Bölgemizdeki her gelişme iyi terörist-kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Teröristle müzakere olmaz, dostluk, ortaklık kurulmaz.

“ABD İLE İŞBİRLİĞİMİZİN GELİŞMESİNDEN MEMNUNUZ”

ABD ile işbirliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Biden’la görüşmelerde tıkanıklıkların önemli kısmını aştık, temaslarımızı arttırma kararı aldık. Her iki ülke için de tehdit kaynağı olan terör konusunda işbirliğimizi güçlendireceğiz.

SURİYELİ SIĞINMACILAR

Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşünü teşvik ediyoruz. 600 bine yaklaşan sayıya kalıcı konutların bitmesiyle 1 milyon kişi eklenecek.

AB MESAJI

İçinde bulunduğumuz kritik dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz.”

“GEREKRİSE YOLLARI AYIRIRIZ” DEMİŞTİ

Erdoğan, ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada “Avrupa Birliği Türkiye’den kopmanın gayreti içerisindedir. Biz de değerlendirmelerimizi yaparız sonra gerekirse Avrupa Birliği ile yolları ayırabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.