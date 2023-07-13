Erdoğan ve Bahçeli’den sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşme yapacağı duyuruldu. Görüşmede emekli maaş zammının gündeme gelmesi bekleniyor.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı.

Görüşmenin odak noktası, İsveç’in NATO üyeliği konusu ve emekli maaşları olacak.

MHP lideri Bahçeli, daha önce partisinin Meclis’teki grup toplantısında bu konularla ilgili önemli mesajlar vermişti.

İsveç’in NATO üyeliği hakkında yaptığı konuşmada, “Hükümetin alacağı kararın yanında olacağız. MHP, İsveç’in NATO’ya girişine sıcak bakmamaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, emekli maaş zammı için “Memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.” demişti.

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