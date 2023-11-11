Erdoğan ve Esad, Riyad’a gidiyor: Sürpriz görüşme olur mu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bugün Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. İki liderin aynı anda Riyad'da olması, bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri sorusunu gündeme getirdi.

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Suudi Arabistan bugün, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’ne ilişkin gelişmelerin ele alınacağı iki olağanüstü zirveye ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılırken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise Olağanüstü Arap Zirvesi'ne katılacak. Uzun yıllardır bir araya gelmeyen iki eski dostun Suudi Arabistan'da görüşüp görüşmeyeceği merak konusu oldu.

İKİLİ GÖRÜŞME VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere düzenlenen 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılacak.

Zirvede, İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Zirve oturumuna hitap edecek olan Erdoğan’ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.