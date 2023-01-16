Erdoğan: Yan çizmeye başladılar

Başörtüsüne anayasal güvence teklifiyle ilgili açıklamaya yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde yaşanan kimi tartışmalar daha düne kadar sosyal medyadan ahkam kesenlerin yan çizmeye başladığını gösteriyor" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul’da Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’ye getirilen başörtüsüne anayasal güvence teklifiyle ilgili açıklama yaptı.

“Son günlerde yaşanan kimi tartışmalar daha düne kadar sosyal medyadan ahkam kesenlerin yan çizmeye başladığını gösteriyor” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Böyle bir meselede ipe un serilmesini ne milletimiz ne kadınlarımız affedecektir. Başörtüsü ve aile konusunda kaçak güreşmenin hiçbir bahanesi olamaz. Beklentimiz gerçekleşmez ve 400’ün altında bir Meclis aritmetiği oluşursa bu durumda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiyor muyuz? Öyleyse millete gideceğiz. Son sözü millet söyleyecek. Kilidi milletimizin iradesi açacak.”

PERŞEMBE KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

Başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişikliği teklifi geçen ay AKP, MHP ve BBP’den 336 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Anayasa Komisyonu, teklifi görüşmek üzere 19 Ocak Perşembe günü toplanacak. Komisyon, Anayasa’nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24’üncü maddesi ile ailenin korunmasını düzenleyen 41’inci maddesinde değişiklik öngören kanun teklifini ele alacak. (AA-DHA)

İlginizi Çekebilir Akşener’in iki aşamalı başörtüsü-referandum planı