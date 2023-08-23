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Erdoğan Yargıtay Başkanı ve Başsavcısı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti. Beştepe'de yapılan görüşme  basına kapalı gerçekleşti.

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Erdoğan Yargıtay Başkanı ve Başsavcısı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti” denildi.

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