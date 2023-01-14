‘Erdoğan’a oy veriyorum’ dedi, pahalılığa isyan etti

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile sokakta karşılaşan ve Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini belirten emekli vatandaş, hayat pahalılığına ve yolsuzluklara isyan etti, "Erdoğan'a oy veriyorum ama şimdi çıksın daha iyisi. Bu memleket ne senin, ne benim...Hepimizin. Batarsak hepimiz batarız. Biz oyumuzla hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ ziyaretlerinde vatandaşın sorunlarını dinledi.

“ERDOĞAN’A OY VERİYORUM” DEDİ PAHALILIĞA İSYAN ETTİ

Sokakta Davutoğlu ile karşılaşan ve Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini belirten emekli vatandaş,“ 2 emekli maaşı alıyorum ama tek maaş alanlar nasıl geçiniyor hayret ediyorum” dedi. Vatandaş, Davutoğlu'na “Bu pahalılığı nasıl indireceksiniz?” diye sordu.

“BU MEMLEKETE EN BÜYÜK DARBE YOLSUZLUKLARDIR”

Davutoğlu ise şöyle yanıt verdi: “Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir dakika bile hazine bakanlığında tecrübesi yok. Getirdi yakınım diye onu yaptı. Merkez Bankası başkanını bir dakika Merkez Bankacılığı yok yakınım diye yaptı. Emanete ehli olmayanları getirdiğiniz zaman orada bereket olmaz. Biz geldiğimizde yolsuzlukları engelleyeceğiz. Bu memlekete en büyük darbe yolsuzluklardır.”

“OYUMUZLA HESAP SORACAĞIZ”

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’nun “Bir yüzükle başlayanlar ne büyük servetler edindiler” sözleri üzerine “Allah onların hesabını soracak mı?” diye soran vatandaşa Davutoğlu, “Soracak. Biz de soracağız” diye yanıt verdi. Emekli vatandaş da “Biz de oyumuzla soracağız” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ ÇIKSIN DAHA İYİSİ”

Emekli vatandaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben 67 yaşındayım. İlk önce Ecevit'e oy verdim. Ondan sonra Erbakan'a oy verdim. Ondan sonra Turgut Özal'a oy verdim. Şimdi Tayyip'e veriyorum. Şimdi çıksın daha iyisi. Bu memleket ne senin, ne benim…Hepimizin. Batarsak hepimiz batarız.”

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