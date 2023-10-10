Erdoğan’dan AB üyeliği açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliğiyle tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’le gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır. Avusturya’dan bu minvalde daha yakın işbirliği bekliyoruz.

*Avrupa’nın bütünleşmesi ancak Türkiye’nin birliğe tam üyeliğiyle tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğiz.

İSRAİL-HAMAS SAVAŞI

*’Adil bir barışın kaybedeni olmaz’ düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz.

*Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart.

*Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz.

“PUTİN’LE GÖRÜŞECEĞİM”

*Bugün Sayın Putin ile görüşeceğim. Guterres ile görüşmem olacak. Görüşmeleri Körfez ülkeleriyle devam ettireceğiz.