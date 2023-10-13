Erdoğan’dan ABD’ye: Sen nasıl müttefiksin?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni’nde konuştu.

ABD’ye sert eleştirilerde bulunan Erdoğan şunları söyledi:

– NATO’da beraber olduğumuz ABD’nin bölgeye uçak gemisi göndermenin barışa hiçbir katkı sağlamıyor. Çok daha önemlisi ABD’nin dışişleri bakanı, benim dışişleri bakanımla görüşüyor. “Ben İsrail’e, bir dışişleri bakanı sıfatıyla değil, bir Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum.” diyor. Ben de “Bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum” derse ne diyeceksin. Ülkemdeki İsrail büyükelçiliklerini korumaya aldık.

– Amerika ile NATO’da beraber değil miyiz, beraberiz. Bizim SİHA’mızı Amerika düşürdü mü, düşürdü. NATO’da nasıl beraberiz, nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Sen nasıl müttefiksin?

– Söz konusu açıklama (Biden’ın dün akşam yaptığı açıklama) müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi Suriye’yi bölmeye çalışan terör örgütlerine de cesaret vermektedir.

– ABD’nin PKK’nın Suriye’deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye’nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir.

KÖKÜNÜ KAZIMAYA KARARLIYIZ

– ABD ile aramızda güvenlik sorunu var. Terör örgütünün arkasında kim var bakmaksızın kökünü kazımaya kararlıyız.

– DEAŞ’la şehitler verme pahasına hezimete uğratan tek NATO müttefiki olarak bize karşı oynanan bu tiyatroyu acı bir tebessümle karşılıyoruz.