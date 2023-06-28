Erdoğan’dan Almanya Başbakanı Scholz’a ‘İsveç’ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ

Görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı. Rusya’da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsveç’in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in, terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç’te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

PAŞİNYAN’LA DA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşmede Türk halkının Kurban Bayramını tebrik etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise Kurban Bayramının başta bölgemiz olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti. İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.”

İlginizi Çekebilir Erdoğan bayram tatilinde yazlık sarayda

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik telefon görüşmeleri