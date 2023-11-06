Erdoğan’dan Ayder’de kentsel dönüşüm teftişi
Erdoğan, Rize'deki Ayder Yaylası'nda süren kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de turizm merkezi Ayder Yaylası’ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde denetledi.
Erdoğan, üç günlük Rize programının son gününde Ayder Yaylası’nda sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını denetlemek üzere saat 10.30 sıralarında Güneysu’daki konutundan ayrıldı.
Erdoğan Güneysu’dan bindiği helikopterle Ayder Yaylası’na geldi. Erdoğan burada, yapımı tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.
Bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını da havadan inceleyen Erdoğan, kendisine verilecek brifing için bir oteldeki kahvaltılı programa katıldı. Erdoğan’ın, akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor. (DHA)