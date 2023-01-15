Erdoğan’dan Babacan ve Davutoğlu’na: Bizden bir şey öğrenememişler

DEVA Partisi lideri Babacan ve Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Bunlar yanımızda bu kadar kaldılar ama hiçbir şey öğrenememişler. Çünkü üst üste bunca seçimler kazanmış bir AK Parti var. Bunlar da güya işte bizimle beraber bu yolda yürüdüler ama bir şey öğrenememişler" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’nın Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun bir TV’de yaptığı açıklamaya değinerek şunları söyledi;

“Maalesef bunlar sevgili kardeşim siyaseti bilmiyorlar. Ama öğrenecekler. Ne zaman? Şu seçimde. Bunlar yanımızda bu kadar kaldılar ama hiçbir şey öğrenememişler. Çünkü üst üste bunca seçimler kazanmış bir AK Parti var. Bunlar da güya işte bizimle beraber bu yolda yürüdüler ama bir şey öğrenememişler.” diye konuştu.

Bir gencin, “Tersine yürümüşler Başkanım” sözü üzerine Erdoğan, “Maalesef. Ama çok güzel bir yere dokundun. Aynen hani o yürüyen merdivende birileri de tersine yürüyordu ya şimdi de bunlar tersine yürüyen merdivenlerde beraber yürüyorlar. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

HDP AÇIKLAMASI

Erdoğan, “HDP geçen hafta kendisi aday çıkaracağını açıkladı. Sizin bu konu hakkında yorumunuz nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Zaten bunlar komplo içinde komplo. Bunlara hiç kafayı takma. Az önce söyledim ya yalan üstüne yalan. Şimdi hepsi bu konuda birbirinden çok daha maharetli, yalanda yarışıyorlar. Ama biz dürüstlükte yarışıyoruz. Farkımız bu. Onların kim hangisi aday çıkaracak, çıkarmayacak bunlara hiç kafayı takmayın. Biz işimize bakalım. Cumhur İttifakı olarak biz ne yapacağız? Biz ona bakalım. Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümünde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.”

“PASI TARIM BAKANINA ATAYIM”

Erdoğan, yakın zamanda açıklanan tarımsal KOBİ kredisi sayesinde gıda enflasyonunda bir azalma olup olmayacağına ilişkin soru üzerine “Ben futbol oynadım ya şu anda pası Tarım Bakanıma atayım.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de 2002’de AKP iktidara geldiğinde 1,8 milyar lira olan üreticiye verilen destek miktarının, 2022’de 40,4 milyar olduğunu belirterek, “Bu çerçevede de 2002’de sadece 98 milyon ton olan üretimimiz inşallah tüm zamanların rekoru olacak. Resmi rakam açıklanmadı ama bizim beklentimiz 128,6 milyon ton olması yönünde.” bilgisini verdi.

“BUNUN BEDELİNİ BİRE YÜZ, BİRE BİN ÖDETİYORUZ, ÖDETECEĞİZ”

Erdoğan, “Geçen günlerde İsveç’te hain teröristler hadsizce bir eylem gerçekleştirdi. Bu aşırı eylemler PKK, PYD’nin orada sıkışmasından dolayı mı kaynaklanıyor? Yoksa İsveç makamları bu eylemlere göz mü yumuyor?” sorusuna, şu yanıtı verdi:

*Maalesef İsveç ve Finlandiya NATO’ya girme noktasında bizden ricada bulundular. Başta Stoltenberg (NATO Genel Sekreteri) iyi bir dostumuz, iyi bir insan. Biz de peki dedik, kendileriyle bir araya geldik, konuştuk, ettik ve orada bazı sözleşmeler de imzalandı. Ama biz kendilerine bir şey söyledik.

*Bak dedik, yani bize eğer sizdeki teröristleri teslim etmeyecek olursanız biz bunu zaten Meclis’ten geçiremeyiz. Meclis’ten bunun geçmesi için her şeyden önce 100’ü aşkın 130 civarında, listeleri de verip, bu teröristleri bize vermeniz lazım.

*Bunlar maalesef bunu yapamadılar. Sonra başbakanları fena bir insan değil bize bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette de biz kendisine basın toplantısı yaparken sizde Bülent Keneş diye birisi var FETÖ’cü, bu Bülent Keneş’i bize deport edin, verin dedik. İlginçtir onların yargısı Bülent Keneş’in bize deport edilmesini reddetti.

*Bunların caddelerinde sık sık zaten PKK’nın gösterilerini izliyoruz ve kendilerini de uyarıyoruz. Ama bütün bu uyarılara rağmen ne yazık ki PKK’nın PYD’nin bu gösterilerde durdurulması filan falan diye bir şey söz konusu olmadı.

*Şu anda Meclis başkanlarının bize bir ziyareti söz konusuydu. Meclis Başkanımız da bu ziyareti reddetti. Çünkü bunlar hala Türkiye’yi eski Türkiye zannediyorlar.

*Şu an itibarıyla da bu ziyaret gerçekleşmeyeceği gibi onların İsveç’te bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç ile münasebetlerimizi çok daha gerebilir.

“ALMANYA, FRANSA İNGİLTERE’DE BOY GÖSTERİYORLAR”

Erdoğan, sadece İsveç ve Finlandiya’da değil Almanya’da, Fransa’da ve İngiltere’de terör örgütlerinin boy göstermeye devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Türkiye olarak bunlara karşı tavrımızı buna göre belirleyeceğiz. Attıkları bütün adımlar, Türkiye’de bunlar istediklerini gerçekleştiremedikleri için güya dışarıdan bizi kuşatacaklar. Ya böyle bir şeyi yapamazsınız. Türkiye’de şu anda onuru, gururu dört dörtlük sağlam olan bir iktidar var. Onun için de bundan sonraki süreçte de Allah’ın izniyle terörle mücadelede Türkiye’yi dışarıdan kuşatamazlar. Çünkü Türkiye kendi içinde çok kavi, çok sağlam. Bunlara da bunun bedelini bire yüz, bire bin ödetiyoruz, ödeteceğiz.” (AA)

İlginizi Çekebilir Ali Babacan: Birlikte yola çıktığımız Erdoğan sözünden döndü