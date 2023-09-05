Erdoğan’dan bakkala siftah parası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'da ziyaret ettiği bakkal, içtiği soğuk çayın kutusunu ve verdiği 550 lira siftahı hatıra olarak saklayacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Mehmet Akif Mahallesi İstikbal Sokak’ta ziyaret ettiği bakkal Mustafa Temizer ve kız kardeşi, ziyareti ve aralarında geçen diyalogları anlattı.

Temizer, konvoyla geçtiği sırada sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görüp sohbet etmek üzere duran Erdoğan’ı açılış için gün sayan iş yerlerine davet ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan’ın kendilerini kırmayıp davete icabet ettiğini söyleyen Temizer, “İş yerinin açılışı kendisinin yapmasını söyledik. O da kırmadı, teşrif ettiler. Kendisine soğuk çay ikram ettik. Dükkanımıza siftah attı. Aramızda tatlı diyaloglar geçti, muhabbet ettik. Daha sonra ‘Hayırlı işler’ dileyerek gitti.” dedi.

İkramın şişesini ve siftah parasını hatıra olarak saklayacaklarını kaydeden Temizer, soğuk çayın kabını dükkanı kapatana kadar saklayacağını, siftah parasını da çerçeveletip dükkana asacağını anlattı. (AA)