Erdoğan’dan Biden’a tepki: Bu yaklaşım bizi üzer

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parası ödenmesine rağmen teslim edilmeyen F-16 uçakları için ABD Başkanı Biden'a tepki gösterdi.

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G20 zirvesi kapsamında Hindistan’da bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası basın toplantısında konuştu. ABD Başkanı Joe Biden ile F-16 konusunu görüştüğünü belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“BENİM DE KONGREM VAR”

“Biden ile ayaküstü de olsa görüştük. F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıp götürüp “İsveç de İsveç” (İsveç’in NATO üyeliği) diyorlar. Bu yaklaşım bizi üzer. Vereceğim tek bir cevap var, her şeye kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. TBMM’den böyle bir karar geçmediği sürece ben bir şey diyemem. Tek başına karar verecek bir durumda değilim. Meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım.”

1.4 MİLYAR DOLAR ÖDEDİK

Ankara, ABD'den Lockheed Martin Corp tarafından yapılan 100'den fazla F-35 jeti sipariş etti. Ancak ABD, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alan Türkiye’yi 2019 yılında F-35 programından çıkardı. Erdoğan daha sonra, ABD’nin Türkiye’nin F-35’ler için yaptığı 1.4 milyar dolarlık ödemenin karşılığını F-16’larla geri vermeyi teklif ettiğini söylemişti.