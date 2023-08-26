Abone Ol

Erdoğan’dan Büyük Taarruz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Erdoğan’dan Büyük Taarruz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, “Aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz’un 101’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal’i ve Milli Mücadele’mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Büyük Taarruz'un kayıp şehitlerini jeoradar buluyorİlginizi ÇekebilirBüyük Taarruz'un kayıp şehitlerini jeoradar buluyor
X Reklam