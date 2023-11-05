Erdoğan’dan CHP kurultayıyla ilgili açıklama

Memleketi Rize'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kurultayıyla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu ve Özel'i eleştirdi.

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Rize’de toplu açılış törenlerine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı’nı değerlendirdi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE

– Ana muhalefetin kongresi vardı. Bay bay Kemal, kime bay bay dedi? Edirne’deki terörist başına bay bay dedi, Kavala’ya bay bay dedi. Kongreyi kazanan zat da o da aynen Selahattin Demirtaş’a, Kavala’ya selam verdi. Al birini vur birine. Bunların birbirinden farkı var mı, yok. Bunlar terör örgütleri ile omuz omuza yürüdü.”

SEN DE ONLARLA BERABERDİN

– Zannettiler ki terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12-13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin. Kazanan zat, sen de onlarla beraberdin. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlere Rize olarak ilçelerimizle beraber hazır mıyız? Ben 31 Martta inşallah Rizeden tüm ilçeleri ile beraber çok güçlü bir ses bekliyorum.

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