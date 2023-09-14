Erdoğan’dan CHP’li vekile: Terörist müsveddesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'ya yönelik açıklamaları büyük tepki çeken CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na "Terörist müsveddesi" dedi.

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108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na sert sözler söyledi.

“Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi Mehmetçiğime nasıl hakaretler ediyor. Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var” ifadelerini kullandı.

SEZGİN TANRIKULU NE DEMİŞTİ?

Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir TV programında şu ifadeleri kullanmıştı:

– TSK’nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül’de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz’da darbe girişimi yapan, köyleri yakan…

– Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen… Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı? Daha yeni Roboski Uludere oldu… Sizler de eleştirel yaklaşamadığınız için Türkiye bu noktaya geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu’nın açıklamalarını gerekçe göstererek hakkında soruşturma başlattı.

ÖZTRAK VE KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamalarının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir” ifadelerini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise “TSK bizim göz bebeğimizdir” dedi.

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