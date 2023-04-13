Erdoğan’dan deprem bölgesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, deprem bölgesiyle ilgili, "Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmek" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da deprem atma töreninde konuştu. Deprem bölgesine değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin iş yeri yaparak esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğiz.

*Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmek.

*Malatya’daki hak sahipleri için 70 bin konut ve 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladık.

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

*Gelin bu siyasi meftalara sandıkları mezar edelim. Bu seçimde sadece adaylar ve ittifaklar yarışmıyor. Bunlara Batı da talimat veriyor.

*Bizim LGBT ile işimiz yok. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. Bu muhalefetin yanında olan yavru muhalefetler bu konuda bir şey diye biliyor mu? Bakın Cumhur İttifakı nasıl bunlarla mücadele ediyor.

*Ortada tek eserleri olmayanlar depremzedelere faydalı olabilir mi? Bunlara bir bakkal dükkanı bile emanet edilemez. Bizim halkımız bu 7 iş bilmeze ülkeyi bırakmaz, bunlara itibar etmez.

*Örnek gösterecekleri tek bir eserleri yok. Yıkmaktan, durdurmaktan başka bir vaatleri yok bunların.

*Ben sizden istikbalinize sahip çıkmanızı istiyorum.