Erdoğan’dan “eve dönüş” paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de hayata geçirilen "Eve Dönüş Projeleri" kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını millete, memlekete geri kazandırdıklarını belirterek, "Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından tersine beyin göçüyle ilgili paylaşım yaptı.
Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı” etiketiyle yaptığı paylaşımında, “2018’de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık. Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke.” ifadelerine yer verdi. (AA)