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Erdoğan’dan “eve dönüş” paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de hayata geçirilen "Eve Dönüş Projeleri" kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını millete, memlekete geri kazandırdıklarını belirterek, "Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke." ifadelerini kullandı.

Yayınlanma: 21:16 - 25 Nisan 2023 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından tersine beyin göçüyle ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı” etiketiyle yaptığı paylaşımında, “2018’de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık. Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke.” ifadelerine yer verdi. (AA)

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