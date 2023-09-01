Erdoğan’dan gazeteciye: Şimdi bir şey söyleyeceğim, kızacaksın

Balık sezonu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhabir arasında geçen diyalog gülüşmelere yol açtı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Poyrazköy’de sabaha karşı 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “4,5 aylık aradan sonra yeniden açılışını yaptığımız balıkçılık sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Beykoz Belediyemize teşekkür ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun. Kalın sağlıcakla diyorum” dedi.

Erdogan, bir gazetecinin “Siz en çok hangi balığı seversiniz?” sorusuna “Şimdi bir şey söyleyeceğim, kızacaksın. Hamsi!” yanıtını verdi.

Gülüşmelerinden ardından Erdoğan, “Kalkanı severim” dedi.



KİLOSU 2 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Kalkan balığının oval şekilli, basık ve geniş bir gövdesi vardır. Üst tarafı tipik olarak kahverengimsi veya zeytin yeşili, alt tarafı ise beyazdır. En ayırt edici özelliği elmas şeklindeki gövdesidir.

Genellikle Kuzey Atlantik Okyanusu’nda, Baltık Denizi’nden Akdeniz’e kadar uzanan bölgede bulunur. Kumlu veya çamurlu deniz tabanlarını tercih eder ve genellikle 5-90 metre arasında değişen derinliklerde bulunur. Etçil bir balıktır ve öncelikle diğer balıkları, kabukluları ve yumuşakçaları avlar. Doymak bilmez iştahı ile bilinir.

Genellikle ızgara, haşlama, fırın veya tavada kızartma gibi çeşitli şekillerde tüketilir. Avrupa mutfağında hollandaise veya beurre blanc gibi zengin soslarla servis edilir.

Popülerliği ve sınırlı bulunabilirliği nedeniyle oldukça pahalı bir balıktır. Genellikle bütün balık olarak veya fileto halinde satılır.

Bu yıl mart ayında av yasağı başlamadan önce tezgahta kilosu 600 TL’ye satılan balık günümüzde zincir marketlerde 2 bin TL’ye satılıyor.

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