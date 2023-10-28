Erdoğan’dan İsrail’e: Derhal cinnet halinden çıkıp saldırıları durdurun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye dönük saldırılarını şiddetlendiren İsrail yönetimine seslendi. Erdoğan "İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalı" dedi. Ayrıca 'Büyük Filistin Mitingi'ne katılım çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ablukanın üçüncü haftasında Gazze’ye dönük hava saldırıları ve karadaki lokal operasyonlarını şiddetlendiren İsrail’e çağrıda bulundu. Bölgedeki insani krizin derinleştiğine işaret eden Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bugün saat 15.00’te Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Filistin mitingine de katılım çağrısında bulundu. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

– Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır. Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi'ne, İstanbul Atatürk Havalimanı'na davet ediyorum.

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