Erdoğan’dan İsrail’e: Sen bir örgütsün, bunu herkes biliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Filistin Mitingi"nde yaptığı konuşmada, "İsrail sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda AKP İstanbul İl Örgütü’nün organizasyonuyla düzenlenen “Büyük Filistin Mitingi”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

GAZZE İÇİN KIYAMDAYIZ

“Yarın cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının coşkusunu yaşarken bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız. Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdi ile dertlendiğimiz yardım eli uzattığımız gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimize yaptığımız gibi Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız.

OY ATANLARIN İYİ DÜŞÜNMESİ LAZIM

Maalesef ülkemin siyasileri içerisinde Hamas’ı Netanyahu’ya bırakan talihsizler var. Netanyahu nasıl teröristse Hamas’ta teröristmiş. Yazıklar olsun. Hamas nedir, Hamas kimdir bundan bi haber olan bedhahlar talihsizler var. Onlara ülkemde oy atanlar da şu anda iyi düşünmesi lazım. Onlara oy verenler iyi düşünmesi lazım. Bugün burada yaşadığımızı tarih bize yaşatmasın inşallah.

ÖMRÜMÜZ BOŞUNA GEÇMEDİ

Bizim ve bizden önceki kuşağın gençliği dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizin yaşadığı acıları takip etmekle, anlatmakla, telkin etmekle geçti. Kırım’dan Karabağ’a, Bosna’dan Kerkük’e, Filistin’den Türkistan’a, Afganistan’dan Çeçenistan’a pek çok coğrafya için biz gözyaşı döktük. Ömrümüz boşuna geçmedi. Bugün birileri Gazze’yi uzakta çok uzakta bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor.

Ayrıntılar geliyor…