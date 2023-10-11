Erdoğan’dan sürpriz ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ittifaklarla ilgili olarak "Kapımız herkese açık, İYİ Parti de olabilir" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında, “Ülkesinin ve milletinin bekası, istiklali ve istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese Cumhur İttifakı’nın kapısının, tabii ortaklarımızın da rızası şartıyla açık olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Toplantı çıkışında gazeteciler Erdoğan’a Cumhur İttifakı ile ilgili yaptığı çağrının İYİ Parti’ye mi yapıldığını sordu.

Erdoğan, “Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Zaten diğerleri Cumhur İttifakı’nda belli. Ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur” yanıtını verdi.

‘İKİ KERE İKİ DÖRT’

“Gelecek hafta Meclis Genel Kuruluna tezkereler gelecek ama muhalefet şimdiden ‘hayır’ oyu vereceğini söyledi. Anayasa konusunda da ‘hayır’ diyecekler. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna Erdoğan, “Devlet Bey dün konuşmasında her şeyi söyledi mi? Cumhur İttifakı olarak biz de ne diyoruz? ‘Evet’ diyoruz. Cumhur İttifakı olarak her ikimizin Parlamentodaki oyları bu işi çözer mi? Çözer. İki kere iki dört.” yanıtını verdi.